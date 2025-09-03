DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.551 -0,3%
Aktie im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

04.09.25 20:25 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 7,61 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 7,61 USD zu. Bei 7,63 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,40 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 633.750 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 99,93 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Abschläge von 34,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,99 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,49 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen