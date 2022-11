Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Novavax-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 21,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 21,29 EUR. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 20,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,55 EUR. Bisher wurden heute 385 Novavax-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,35 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,50 EUR am 10.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax veröffentlichte am 08.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -4,75 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,02 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -0,797 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com