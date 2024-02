Novavax im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax am Montagvormittag mit Aufschlag

05.02.24 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 3,65 EUR.

Die Novavax-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 3,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 3,68 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 1.429 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 11,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 208,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 3,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Am 09.11.2023 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 186,99 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 734,58 USD umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,108 USD je Novavax-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

