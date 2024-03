Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,9 Prozent auf 5,33 USD ab.

Die Novavax-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 5,33 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.221 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 113,13 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,53 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Novavax ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,28 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 291,34 USD im Vergleich zu 357,40 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novavax am 07.05.2024 präsentieren.

2024 dürfte Novavax einen Verlust von -0,900 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

