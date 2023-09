Novavax Aktie News: Novavax zieht am Nachmittag deutlich an

Novavax im Blick

Die Aktie von Novavax zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 6,3 Prozent auf 8,73 USD zu.

Das Papier von Novavax legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,3 Prozent auf 8,73 USD. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,00 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,35 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.792.168 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 282,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -6,53 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 424,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 185,93 USD in den Büchern gestanden.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,851 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

