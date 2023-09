Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Novavax-Aktie wies um 09:16 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,75 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 7,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 7,72 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.162 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 76,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 5,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -6,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 424,43 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 185,93 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2025 einen Verlust in Höhe von -0,851 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens