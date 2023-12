Blick auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Novavax am Mittag mit grünen Vorzeichen

05.12.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 5,79 USD.

Werbung

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 11:44 Uhr 0,7 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.946 Novavax-Aktien. Bei 18,55 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 220,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.11.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 734,58 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 186,99 USD. Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,653 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com