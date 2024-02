Aktienkurs aktuell

Novavax Aktie News: Novavax schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

06.02.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 3,87 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 3,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 3,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 888.304 Novavax-Aktien. Bei 11,44 USD erreichte der Titel am 07.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 66,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,53 USD ab. Abschläge von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,55 Prozent auf 186,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 734,58 USD in den Büchern gestanden. Die Novavax-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,212 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

