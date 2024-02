Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novavax. Der Novavax-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 0,3 Prozent auf 3,51 EUR. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 3,44 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,50 EUR. Bisher wurden heute 1.492 Novavax-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 10,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 199,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 3,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,64 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 186,99 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 734,58 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novavax am 27.02.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,212 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal