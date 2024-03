Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 5,73 USD zu.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:55 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 5,73 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.394 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,36 USD) erklomm das Papier am 10.05.2023. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 49,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 38,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.02.2024 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -2,28 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 357,40 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 291,34 USD.

Die Novavax-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,900 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

