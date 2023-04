Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Novavax 6,91 EUR

-0,35% Charts

News

Analysen

Die Novavax-Aktie wies um 09:09 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Novavax-Aktie bis auf 6,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,91 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 796 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,72 EUR erreichte der Titel am 12.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,00 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 32,91 Prozent Luft nach unten.

Am 28.02.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -11,18 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 357,40 USD gegenüber 222,20 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -5,515 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com