Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,4 Prozent auf 9,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 4,4 Prozent auf 9,45 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,66 USD zu. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 9,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.589.714 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,37 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 253,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (5,61 USD). Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 68,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 08.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber -6,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 128,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 424,43 USD, während im Vorjahreszeitraum 185,93 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -0,851 USD je Aktie aus.

