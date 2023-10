Novavax Aktie News: Novavax schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,4 Prozent auf 7,30 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,30 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 7,55 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 7,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.340.224 Novavax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2022 auf bis zu 25,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 251,51 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 30,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -6,53 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 424,43 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD erwirtschaftet worden waren, um 128,28 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novavax am 02.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -1,655 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

