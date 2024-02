Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Novavax

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 3,87 USD.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 3,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.177 Novavax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.05.2023 auf bis zu 11,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 65,93 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 3,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2023 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,55 Prozent auf 186,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 734,58 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novavax am 27.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,212 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

