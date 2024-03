Novavax Aktie News: Novavax fällt am Donnerstagmittag

Kurs der Novavax

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 5,10 EUR.

Die Novavax-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr um 1,0 Prozent auf 5,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 5,03 EUR. Bei 5,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.428 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 102,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,31 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 34,99 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 28.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 291,34 USD – das entspricht einem Abschlag von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,40 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novavax am 07.05.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2024 einen Verlust in Höhe von -0,900 USD ausweisen wird.

