Novavax Aktie News: Novavax verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 5,03 EUR nach.

Um 09:16 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 5,03 EUR ab. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,03 EUR nach. Bei 5,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 700 Stück.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 10,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 105,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,31 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,08 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Am 28.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 291,34 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,40 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,900 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

