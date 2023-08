Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag tiefrot

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,5 Prozent auf 7,53 USD.

Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 6,5 Prozent auf 7,53 USD ab. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,49 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.616.019 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,75 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. 733,00 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,95 USD – eine Minderung von 88,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 703,97 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,650 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

