Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 7,85 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 7,85 USD. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 7,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,61 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 325.706 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 93,82 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 56,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von -1,05 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 154,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 239,24 Mio. USD im Vergleich zu 93,86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novavax rechnen Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung