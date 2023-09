Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 10,03 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 11:57 Uhr 3,0 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 30.262 Novavax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 33,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 232,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 44,12 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber -6,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 185,93 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 424,43 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,851 USD je Novavax-Aktie stehen.

