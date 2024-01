Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Montagnachmittag südwärts

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 4,92 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 4,92 USD. Die Novavax-Aktie sank bis auf 4,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.770.124 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,70 USD. Dieser Kurs wurde am 19.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 178,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei 4,77 USD fiel das Papier am 03.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,05 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novavax veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,15 USD je Aktie erzielt worden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,99 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,653 USD je Novavax-Aktie.

