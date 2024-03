Novavax Aktie News: Novavax gibt am Vormittag ab

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novavax-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 5,09 EUR.

Das Papier von Novavax gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 5,09 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 5,09 EUR. Bei 5,12 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 257 Stück.

Bei einem Wert von 10,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,47 Prozent. Bei einem Wert von 3,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 28.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 291,34 USD – eine Minderung von 18,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,40 USD eingefahren.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2024 einen Verlust in Höhe von -0,900 USD je Aktie ausweisen dürften.

