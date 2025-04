Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 6,67 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 6,67 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 6,83 USD. Bei 6,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 141.005 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,83 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 257,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Abschläge von 42,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Novavax veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,31 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 291,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 0,291 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

