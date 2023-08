Novavax Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Novavax ein

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 8,5 Prozent auf 8,16 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 8,5 Prozent auf 8,16 USD. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,82 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.589.008 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 669,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,31 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novavax ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,56 USD je Aktie gewesen. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,95 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,97 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -1,650 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen