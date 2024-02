Novavax Aktie News: Novavax am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,50 EUR an der Tafel.

Die Novavax-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novavax-Aktie bei 3,53 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,45 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 10.033 Stück.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,31 EUR an. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 66,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 09.11.2023. Das EPS lag bei -1,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,15 USD je Aktie erzielt worden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,99 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

2023 dürfte Novavax einen Verlust von -4,212 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

