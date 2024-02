Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,81 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 3,81 USD zu. Bei 3,83 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 3,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 459.848 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 USD. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. 198,29 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 7,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 186,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 734,58 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --4,212 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal