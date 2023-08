Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Novavax

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 6,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:18 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 6,70 EUR. Die Novavax-Aktie legte bis auf 6,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 14.193 Novavax-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 546,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,19 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 29,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 424,43 USD – das entspricht einem Abschlag von 39,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 703,97 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,862 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens