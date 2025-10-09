DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.963 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
So entwickelt sich Novavax

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit roten Vorzeichen

09.10.25 16:09 Uhr

09.10.25 16:09 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 8,66 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 8,66 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 8,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,92 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162.571 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 13,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 35,13 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

