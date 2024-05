Novavax Aktie News: Novavax haussiert am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 128,2 Prozent auf 10,20 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 128,2 Prozent im Plus bei 10,20 USD. Bei 11,00 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,00 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.441.556 Stück gehandelt.

Bei 11,00 USD markierte der Titel am 10.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 7,27 Prozent niedriger. Bei 3,54 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 259,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 291,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 80,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Novavax-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -0,723 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

