Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 6,59 EUR ab.

Um 08:14 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,59 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 6,59 EUR. Bei 6,62 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 2.809 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 1.063,83 Prozent Luft nach oben. Bei 5,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,22 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.05.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,41 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,95 USD – eine Minderung von 88,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 703,97 USD eingefahren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -2,865 USD je Aktie aus.

