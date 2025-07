Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 7,05 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 7,05 USD zu. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 7,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 55.329 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2024 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 60,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 28,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -1,05 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 666,65 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 610,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 93,86 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,44 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

