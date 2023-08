Novavax Aktie News: Novavax schießt am Nachmittag hoch

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 9,1 Prozent.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 9,1 Prozent auf 7,77 USD zu. Bei 7,77 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 7,16 USD. Zuletzt wechselten 2.565.800 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 82,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,61 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,86 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 08.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,53 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 424,43 USD im Vergleich zu 185,93 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -1,813 USD ausweisen wird.

