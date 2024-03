Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Montagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,9 Prozent auf 5,61 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:50 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 5,61 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.265 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei 11,36 USD markierte der Titel am 10.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 102,50 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Novavax veröffentlichte am 28.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,28 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 291,34 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,40 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,900 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

