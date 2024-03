Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Montagnachmittag zu

So entwickelt sich Novavax

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 5,50 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 5,50 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 5,62 USD. Bei 5,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.522.274 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Abschläge von 35,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Novavax veröffentlichte am 28.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,28 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,48 Prozent auf 291,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 357,40 USD umgesetzt.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,900 USD je Novavax-Aktie belaufen.

