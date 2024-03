Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,00 EUR.

Die Novavax-Aktie wies um 09:08 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,00 EUR abwärts. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,00 EUR ab. Bei 5,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.711 Novavax-Aktien.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,31 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 106,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,31 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 33,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 28.02.2024 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,28 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 291,34 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 357,40 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,900 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal