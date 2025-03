Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 7,95 USD ab.

Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr um 2,8 Prozent auf 7,95 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 7,90 USD. Bei 8,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 265.266 Novavax-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,83 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 66,64 Prozent niedriger. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.02.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 69,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 88,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 291,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,241 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

