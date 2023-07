Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novavax. Die Novavax-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 8,53 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 09:11 Uhr 0,3 Prozent. Die Novavax-Aktie legte bis auf 8,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 23.283 Novavax-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2022 bei 76,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 799,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2023 auf bis zu 5,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 39,09 Prozent sinken.

Am 09.05.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 703,97 USD in den Büchern gestanden.

Die Novavax-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,865 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert