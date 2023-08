Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:54 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 7,86 USD. Zuletzt wechselten 11.777 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,63 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 467,81 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 40,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 185,93 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 424,43 USD ausgewiesen.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,803 USD je Novavax-Aktie.

