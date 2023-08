Novavax Aktie News: Novavax macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 7,11 EUR.

Um 09:17 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 7,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 3.465 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 509,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2023 (5,20 EUR). Mit Abgaben von 26,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2023. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -6,53 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 424,43 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,93 USD umgesetzt.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,803 USD je Novavax-Aktie stehen.

