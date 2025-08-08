Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 8,17 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 8,17 USD. Die Novavax-Aktie sank bis auf 8,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 187.860 Novavax-Aktien.
Bei 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 46,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 38,62 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.
Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novavax.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
