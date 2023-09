Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 8,54 EUR zu.

Die Novavax-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 8,54 EUR. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 8,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,54 EUR. Zuletzt wechselten 547 Novavax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 74,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2023 auf bis zu 5,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 64,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.08.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,53 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 424,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 185,93 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novavax am 02.11.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,851 USD je Novavax-Aktie stehen.

