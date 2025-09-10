Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 8,19 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 8,19 USD zu. Bei 8,22 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 317.396 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 85,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Mit einem Kursverlust von 38,73 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,42 Prozent zurück. Hier wurden 239,24 Mio. USD gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,49 USD fest.

