So bewegt sich Novavax

Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochmittag in Grün

11.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 7,42 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 11:39 Uhr 0,5 Prozent. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.275 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 25,66 USD markierte der Titel am 16.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 245,82 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (5,61 USD). Mit Abgaben von 24,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren -6,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 424,43 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD erwirtschaftet worden waren, um 128,28 Prozent gesteigert. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novavax am 02.11.2023 vorlegen. In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,655 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

