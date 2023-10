Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,92 EUR ab.

Die Novavax-Aktie musste um 08:57 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,92 EUR. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 6,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.090 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 25,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 266,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 5,19 EUR. Abschläge von 24,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -6,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 424,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 185,93 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2023 -1,655 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

