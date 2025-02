Novavax Aktie News: Novavax gibt am Nachmittag ab

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 7,96 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 7,96 USD. In der Spitze fiel die Novavax-Aktie bis auf 7,86 USD. Bei 7,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 98.990 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,83 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 199,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,81 USD am 19.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 52,14 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 12.11.2024 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,76 USD gegenüber -1,26 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 84,51 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 54,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,99 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,448 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

