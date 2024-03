Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,64 EUR ab.

Die Novavax-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:39 Uhr um 1,2 Prozent auf 4,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 4,64 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,71 EUR. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.295 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 10,31 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 54,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 3,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 40,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 28.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 291,34 USD – das entspricht einem Minus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,40 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,900 USD je Novavax-Aktie.

