Aktienentwicklung

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kursplus

12.08.25 16:09 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 8,14 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,93 EUR -0,29 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 8,14 USD nach oben. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,32 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,02 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.168 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 86,92 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 62,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen