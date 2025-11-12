Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 7,32 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,32 USD. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 7,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,39 USD. Bisher wurden heute 120.554 Novavax-Aktien gehandelt.
Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 57,10 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Abschläge von 31,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 70,44 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 USD je Novavax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen