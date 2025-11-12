DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
Kursverlauf

Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag mit Verlusten

12.11.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 7,32 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,43 EUR -0,02 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,32 USD. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 7,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,39 USD. Bisher wurden heute 120.554 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 57,10 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Abschläge von 31,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 70,44 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
