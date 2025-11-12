Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochabend billiger

Blick auf Novavax-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 7,18 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 7,18 USD. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 7,13 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 581.169 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei 11,50 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 37,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 30,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 70,44 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 83,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,16 USD fest.

