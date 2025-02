Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,90 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 8,06 USD. Bei 7,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.998 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Gewinne von 201,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,81 USD. Mit Abgaben von 51,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 84,51 Mio. USD – eine Minderung von 54,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,99 Mio. USD eingefahren.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,448 USD je Novavax-Aktie.

