Novavax Aktie News: Novavax macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 5,21 USD nach oben.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,9 Prozent auf 5,21 USD zu. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,23 USD. Bei 5,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.054.155 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 USD. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 118,25 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,53 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 32,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Novavax ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 291,34 USD – das entspricht einem Abschlag von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,40 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet.

2024 dürfte Novavax einen Verlust von -0,900 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

